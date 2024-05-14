حملة رقابية لـ«حماية المستهلك» للتأكد من انخفاض أسعار السلع الأساسية بالجيزة

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّ الجهاز مستمر في شن الحملات الرقابية على الأسواق للتأكّد من ضبط أسعار السلع وخاصة السلع الاساسية، استمرارا لجهود الدولة في متابعة الأسعار.

حملات رقابية على الأسواق

وأضاف محافظ الجيزة، خلال جولة رقابية على الأسواق بالتعاون مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أنَّ الفترة الحالية تشهد رقابة مكثفة على الأسواق اليومية، لمتابعة أسعار السلع الأساسية ومنها العيش الفول والمكرونة للتأكّد من تراجع أسعارها بعد انخفاض سعر الصرف.

وأضاف أنَّ أسعار الدقيق انخفضت بالفعل وبالتالي أثر ذلك على انخفاض سعر العيش، مؤكّداً استمرار الجولات والحملات بالتنسيق مع المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد للاسعار في في داخل السوق المصرية.

ويستكمل حاليًا كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، جولة متابعة لأسعار السلع في عدد من الأسواق بالمحافظة.