توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا.. والأونصة قد تصل إلى 2400 دولار

تعافت أونصة الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس، وتترقب الأسواق اليوم صدور أولى بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون لها تأثير كبير على أداء الذهب، وفقاً لجولد بيلون.

سعر أونصة الذهب العالمي

يحاول سعر الذهب المحلي الارتفاع مع بداية تداولات اليوم وذلك بدعم من ارتفاع في سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب تعافي تدريجي في سعر الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب وذلك على الرغم من استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي لتتداول فوق منطقة المستوى 2330 دولار للأونصة لتبدأ في التذبذب وتجميع مستويات الزخم اللازمة للعودة إلى الارتفاع من جديد إذا جاءت بيانات التضخم في صالح الذهب.

كما ان اختراق السعر للمستوى 2370 دولار يدفعه إلى 2395 – 2400 دولارا للأونصة ثم اختبار القمة السعرية عند 2431 دولارا، بينما يفشل هذا التصور في حال كسر السعر منطقة 2330 – 2325 دولارا للأونصة.

توقعات أسعار الذهب المحلي

يشهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذبا فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، واليوم يحاول السعر الارتفاع والابتعاد عن هذا المستوى ولكنه يظل في حاجة إلى زخم إيجابي للوصول إلى مستوى المقاومة 3150 جنيها للجرام وقد يحصل على هذا الزخم من تحركات أونصة الذهب العالمي اليوم.