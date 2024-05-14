آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار اليوم.. تراجع كبير لـ«الأخضر»

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2024، حالة من التراجع الكبير في مختلف البنوك، ليسجل نحو 46.95 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع في البنك المركزي، وتقترب قيمة التراجع 12 قرشا.

وسجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار محليًا، ليسجل عيار 21 نحو 3100 جنيها للبيع، وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب عبرالإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم 46.95 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47 جنيها للشراء، و47.5 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 46.9 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.1 جنيه للشراء، 47.1 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3543 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، لـ3100 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2657 جنيها للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2067 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم حالة من الاستقرار في محلات الصاغة، ليبلغ سعره نحو 24 ألفا و800 جنيه للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2342 دولارا للبيع.