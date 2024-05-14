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«تعليم الجيزة»: خطأ امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي طباعيا وليس نمطيا

كتب:

أميرة فكري
01:56 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال مصدر مسؤول في إدارة الدقي التعليمية بالجيزة، إنّه جرى رصد شكاوي طلاب الصف الثاني الثانوي وأولياء الأمور الخاصة بأخطاء امتحان الكيمياء اليوم في امتحانات الترم الثاني 2024. 

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنّه جرى تدارك الأمر من الخطأ في اللجان أثناء امتحان الكيمياء اليوم، من خلال قيام المراقبين للطلاب عن تبديل الحروف بالأسئلة، وقت وجود الطلاب داخل اللجنة.

وتابع المصدر، أنّ الخطأ كان في تبديل في الأرقام داخل أسئلة الكيمياء لا يغيّر نمط السؤال ولا يعد خطأ فيمكن أن نقول إنّ الخطأ في الطباعة، مؤكدا أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أي صعوبة في الأسئلة. 

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بقلم أميرة فكري