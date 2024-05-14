الجمل بـ45 ألف.. أسعار الأضاحي في الدقهلية بـ«الكيلو القايم»

شهدت أسعار الأضاحي، تراجعًا كبيرًا، مؤخرًا، قبل نحو شهر على عيد الأضحى المبارك، ما عدّه البعض فرصة جيدة للشراء.

وأوضح محمد درغام تاجر مواشي بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أن أسعار الأضاحي بالمحافظة، تختلف على حسب النوع المطلوب من قِبل المواطنين سواء «العجول الجاموسي أو البقري أو الخروف أو الماعز أو الجمال (الإبل)، سواء للذكر أو الأنثى، خاصة صغيرة السن».

أسعار الأضاحي في محافظة الدقهلية

وأشار «درغام» إلى أن أسعار الأضاحي بالأسواق، تبدأ على حسب «الكيلو القايم» لكل نوع كالآتي:

- الجاموس الصغيرة : تصل لـ400 كيلو وزن، ويصل سعر كيلو القايم بها 150 جنيه، ليكون مجمل السعر النهائي نحو 60 ألف جنيه في المتوسط.

- الجاموس الكبير: تصل لـ500 كيلو وزن، ويصل سعر الكيلو لنحو 100 جنيه، بمتوسط 50 ألف جنيه.

- الجمل (الإبل): يكون على حسب الوزن لكن يتراوح سعره حتى 45 ألف جنيه

- الخروف: يصل سعر الكيلو القايم فيه إلى 190 جنيها، ويصل وزنه لنحو 20 كيلو، ليصل سعره لنحو من 4750 لـ 5000 جنيه.

- الماعز: يصل الكيلو بها لـ 200 جنيه، ويصل وزنها لنحو 15 كيلو، ليصل سعر الواحدة نحو 3000 جنيه.

- العجول البقري الصغرى: يصل وزنها لنحو 400 كيلو، ويصل سعر الكيلو القايم بها لنحو 170 جنيها، لتصل لإجمالي نحو 68 ألف جنيه.

- العجول البقري الكبرى: يصل وزنها لنحو 500 كيلو، ويصل سعر الكيلو القايم بها لـ 160 جنيه.

أماكن أسواق الأضاحي والمواشي في محافظة الدقهلية

من جانبه، كشف الدكتور السيد الحسنين وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن» عن وجود عدد من الأسواق الخاصة ببيع الأضاحي والمواشي في محافظة الدقهلية من ضمنهم الأسواق الآتية:

- سوق المواشي في بلقاس

- سوق المواشي في ميت غمر

- سوق المواشي في ميت العامل

- سوق المواشي في السنبلاوين