اعرف موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024

يفصل المسلمون في شتى بقاع الأرض أسابيع قليلة عن حلول موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك؛ إذ يترقبون استطلاع هلال شهر ذي القعدة غدا الأربعاء لتحديد أول أيامه، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية الهلال غدا لتحديد رؤيته من عدمها.

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

وعن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، فإنه سيتم تحديده بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وذلك مساء 29 ذي القعدة 1445 هجريا، وفي سياق متصل فإنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي القعدة مساء غد الأربعاء 9 مايو 2024، الموافق 29 شوال 1445، ووفق الرؤية الشرعية، فإنه في حال ثبوت رؤية الهلال فإن يوم الخميس 9 مايو سيكون أول أيام شهر ذي القعدة، أما في حال تعذر رؤيته فإن يوم الخميس سيكون المتمم لشهر شوال، لتكون غرة الشهر يوم الجمعة 10 مايو 2024.

وقفة عرفات فلكيا

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد ميلاد هلال شهر ذي القعدة وأول أيام الشهر، حيث ستكون غرة شهر ذي القعدة 1445 هجريا يوم الخميس 9 مايو الجاري، وتوافق وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويأتي موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

الأعمال المستحبة في شهر ذي الحجة

وجاءت الأعمال المستحبة في شهر ذي الحجة الذي يعتبر من أفضل الشهور عند الله تعالى، كالتالي:

التهليل

يستحب الإكثار من ذكر الله طوال الأيام العشر من ذي الحجة.

التكبير والتحميد

يستحب التكبير ضمن الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».

كثرة الذكر

قال الله تعالى: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات»، دليل على استحباب كثرة الذكر.

الصوم

ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة، وعن حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة».

صيام يوم عرفة

صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج.

الدعاء يوم عرفة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له».