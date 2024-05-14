«الغرف التجارية»: استيراد 5 ملايين طن سكر ساهم في توافره بالأسواق

كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، عن جهود وزارة التموين في زيادة ضخ كميات كبيرة من السكر لتلبية حاجة المواطنين، مشيرا إلى أن استيراد نحو 5 ملايين طن من السكر على مراحل ساهم في توافره بالأسواق، وذلك بعد استقرار سعر الصرف.

جهود كبيرة لتوفير السكر بالأسواق

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن وزارة التموين بذلك جهودا كبيرة لاستيراد الكمية المطلوبة من السكر بصورة سريعة للغاية، وبالتالي بدأت تضخ الكميات في الأسواق.

التواصل والدعم السريع في أي مشكلات

وأكد على تواصل الغرف التجارية ووزارة التموين مع التجار يوميا بصورة مستمرة من أجل تفادي حدوث الأزمة مرة أخرى، وأيضا التواصل مع المواطنين وتلقي جميع شكواهم والعمل على حلها فورا سواء كانت تتعلق الأزمة بعدم توافر السلع في منطقة ما أو استغلال التجار، وغيرهم.