لاستثمار طاقات النشء.. دورات تدريبية وورش عمل في مراكز الشباب بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب التابعة لها، لتنمية مهارات الشباب والنشء واكتشاف مواهبهم، واستثمار طاقاتهم.

عقد ورش عمل لتعليم الشباب بعض المهارات

واستعرض مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، في بيان، جهود المديرية خلال شهر أبريل الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية، لتعليم بعض المهارات في مجالات؛ صناعة المنظفات والعطور والصناعات الغذائية، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول عدد من الموضوعات، بينها: كيفية مجابهة المخدرات، وتطوير الذات ومخاطر الهجرة غير الشرعية والمخلفات الإلكترونية.

تنظيم معسكر ختامى لبرنامج التعليم المدني

وأضاف «عكاشة» أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء، والذي ضم داخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة بينها المشاركة في الملتقى الختامي للمؤتمر الثاني للنشء تحت شعار «بناء جيل» لقاء عن مخاطر قنوات ديزنى ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برنامج تثقيف سياسى بمراكز الشباب ومعسكر ختامي لبرنامج التعليم المدني، فيما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة - تنس الطاولة - المصارعة)، وذلك في إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة.