السرب في صدارة إيرادات السينما.. تجاوز 25 مليون جنيه خلال الأسبوع الثاني

نجح فيلم السرب للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، من كسر حاجز الـ 25 مليون جنيه إيرادات في دور العرض السينمائي خلال يومه الثاني من العرض، وذلك بعد ما حقق إيرادات بلغت 845 ألف جنيه عن أمس الاثنين في السينمات، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم السرب الذي تم طرحه في السينمات للمرة الأولى بداية مايو الجاري، لـ25.2 مليون جنيه، من بينها 17.7 مليون جنيه على مدار أسبوعه الأول من العرض في السينمات، بينما حقق منذ بداية الأسبوع الثاني حتى الآن نحو 7.5 مليون جنيه.

3 أفلام جديدة في السينمات خلال شهر مايو

ويشهد شهر مايو الجاري طرح مجموعة جديدة من الأفلام في دور العرض السينمائي، بداية من غدا الـ15 من مايو، حيث يعاد طرح فيلم «زهايمر» بطولة النجم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وفي يوم 22 مايو يطرح فيلمي «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي بالإضافة إلى فيلم «تاني تاني» بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم.