5 نصائح من المعهد القومي للتغذية للطلاب خلال فترة الامتحانات

قدم المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من النصائح الغذائية للطلبة خلال فترة الامتحانات.

نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات

وجاءت النصائح الغذائية التي يجب على الطلاب اتباعها خلال فترة الامتحانات كالآتي:

1- اهتم بشرب كمية كافية من الماء من 8 لـ10 أكواب من الماء يوميًا للمحافظة على ترطيب الجسم لما لها من دور هام في زيادة الوظائف المعرفية والتركيز.

2- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا مثل الأسماك الدهنية كالمكاريل وأيضًا المكسرات لأنها تساعد على تحسين صحة الدماغ وتساعد على التركيز.

3- يفضل عدم زيادة تناول المنتجات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي عن 2 كوب يوميًا حيث أن كثرتها تساعد على الشعور بالتعب والخمول وأيضًا عدم النوم الجيد.

4- الانتباه لنوعية وكمية الطعام، فيجب أن تستمتع بالطعم والرائحة والشكل، ولا تأكل وأنت مشتت الذهن أو غير منتبه.

5- ضرورة تناول الوجبات الخفيفة مثل «الفاكهة، الخضروات الطازجة، الفيشار، الزبادي» لأنها بها عدد قليل من السعرات الحرارية.