«الزراعة»: مشروع مستقبل مصر تفكير خارج الصندوق لتحقيق التنمية

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن مشروع مستقبل مصر تفكير خارج الصندوق، موضحا أنّ هذا المشروع يستنبط أنواعًا أخرى من محاصيل الزراعية أقل استهلاكًا للمياه وأكثر إنتاجًا.

3 محاور رئيسية لتحقيق الإكتفاء الذاتي

وأضاف «خليل»، خلال لقائه على قناة «دي إم سي»، إن الدولة المصرية تبذل كل جهدها لتحقيق هذا النجاح العظيم في مشروع مستقبل مصر، مشيرا إلى أنه لكي تحقق مصر الاكتفاء الذاتي هناك 3 محاور رئيسية، تتمثل في «التوسع الأفقي، والتوسع الرأسي، وتقليل الفائض».

مشروع مستقبل مصر يستهدف 2 مليون طن قمح زيادة

وأكد أن التوسع الأفقي، يعني زيادة المساحات الزراعية، موضحا أن ما يحدث في مصر من خلال هذا المشروع لم يحدث منذ 200 عام، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر مستهدف في نهاية الخطة مليوني طن قمح زيادة، و400 ألف طن ذرة، وكمية من السكر تغطي الاستهلاك المحلي، وأن القمح محصول استراتيجي لا غنى عنه.