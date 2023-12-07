فيلم بيت الروبي يحقق إيرادات 131 مليون جنيه بعد 24 أسبوعا من العرض

نجح فيلم بيت الروبي في الاستمرار في العرض بدور السينما، ودخل أسبوعه الـ25 ليحقق إيرادات حوالي 131 مليون جنيه، ويدخل نادي الأفلام المصرية التي تجاوزت إيراداتها 100 مليون جنيه، حيث سبق وتواجد بفيلمي الفيل الأزرق 2 وكيرة والجن، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم بيت الروبي، على مدار 24 أسبوع عرض بالسينما حتى يوم أمس الأربعاء بـ130 مليون و879 ألف جنيه، ورغم تراجع أرقامه مؤخرًا بسبب طول مدة عرضه فضلًا عن طرح مجموعة من الأفلام الجديدة، إلا أنه لم يحصل على المراكز الأخيرة في قائمة الإيرادات اليومية التي يتذيلها فيلمي أولاد حريم كريم، البعبع.

أغنية الفيلم

فيلم بيت الروبي جمع للمرة الأولى بين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وتشاركا سويًا في تقديم أغنية بالفيلم مع محمود العسيلي، وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها كريم عبدالعزيز بالغناء حيث جاءت المرة الأولى في فيلم الباشا تلميذ مع غادة عادل.

أبطال فيلم بيت الروبي

ويشارك في بطولة فيلم بيت الروبي نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.