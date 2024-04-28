شروط الاستفادة من خدمات مكتب شكاوى المرأة.. للمصريات والأجنبيات

يعمل المجلس القومي للمرأة على الارتقاء بأحوال المرأة بمختلف الطرق الممكنة، وذلك من خلال تقديم المبادرات المختلفة التي تدعم سيدات مصر في مختلف أنحاء الجمهورية، سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غيره من أشكال الدعم، ويعمل مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس على تلقي كل الشكاوى من السيدات وتقديم استشارة كاملة نفسية وقانونية كما يوفر محامين دون أتعاب في بعض الأحيان.

مكتب شكاوى المرأة

وأوضح المجلس القومي للمرأة، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التقدم لمكتب شكاوى المرأة والاستفادة من تلك الخدمات المتنوعة التي يقدمها للسيدات، يستدعي وجود بعض الشروط في السيدة المتقدمة للمكتب.

وتتلخص شروط التوجه إلى مكتب المرأة للشكاوى في التالي:

- أن تكون صاحبة الشكوى امرأة مصرية أو أجنبية مقيمة على أرض مصر.

- يجب أن يكون عمر الشاكية أكثر من 18 عاما.

شروط التقدم لمكتب شكاوى المرأة

- أن تقع الشكوى ضمن نطاق الاختصاص الفني/ الموضوعي لمكتب شكاوى المرأة (الاثني عشر تصنيف رئيسي لتدخلات المكتب).

أن تقدم الشكوى من صاحبة المصلحة شخصيا أو من ينوب عنها بموجب توكيل رسمي وأصل تحقيق الشخصية.

- استيفاء استمارة الشكوى والتوقيع عليها من الشاكية أو الوكيل، مشتملة على كافة المستندات التي تدعم مضمون الشكوى وإقرارها بقبول تدخل المكتب.