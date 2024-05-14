محافظ المنوفية يتابع أعمال توسعات مدرستين في كفر داود بتكلفة 15 مليون جنيه

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمركز السادات، للوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، برفقة محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد مزروع مدير إدارة السادات التعليمية.

توسعات مدرسة كفر داود للتعليم الأساسي

وتضمنت الجولة أعمال متابعة توسعات مدرسة كفر داود للتعليم الأساسي لعدد 15 فصلا دراسيا، من تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، ليصبح إجمالي عدد الفصول 33 فصلا دراسيا، وكذلك تفقد أعمال رفع كفاءة وصيانة مدرسة المستشار محمد فهمي الإعدادية بكفر داود، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وتتضمن صيانة المبنى القديم وأعمال توسعات لعدد 9 فصول دراسية، ليصبح إجمالي عدد الفصول 18 فصلا.

وأوصى محافظ المنوفية بالإسراع في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمدرسة، لتدخل الخدمة بشكل كامل في العام الدراسي المقبل 2024-2025.