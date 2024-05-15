تخلصي من العناكب بخطوات سهلة غير الزعافة.. طرق فعالة

وجود العناكب في المنازل يعد مصدر قلق للكثير، وتفكر ربات البيوت طوال الوقت في معرفة طرق للتخلص منها، وتكون سهلة للحفاظ على منزل خال من الحشرات، لذا خلال السطور التالية نستعرض وصفات وخطوات سهلة للإزالتها غير الزعافة أو مواد كيميائية، نستعرضها خلال السطور التالية وفقًا لما نشر في موقع «good house keeping» بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى الاستعانة بشركات الرش.

طرق لإزالة العناكب غير الزعافة

يمكنك إزالة العناكب من المنزل بطريقة بسيطة من خلال استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الأنسجة العنكبوتية من جميع الأركان والأسطح، أو من خلال المكنسة العادية بيد طويلة، أو بللي قطعة من القماش وعلقيها في يد خشبية طويلة وامسحي بها الأسطح والجدران والأثاث بالأماكن التي بها بيوت للعناكب.

التخلص من العناكب بالثوم

الثوم به خصائص طاردة للعناكب، بسبب رائحته القوية والنفاذة، التي لا تتحملها الحشرات والعناكب المنزلية، لذا يمكنك وضع فصوص مقشرة في المناطق المتواجد بها العناكب في المنزل، بعد هرسه ومزجه بالقليل من المياه وقومي برشه في المناطق التي يتواجد بها بيت العناكب في المنزل.

زيت النعناع

كما يمكنك التخلص وإزالة العناكب من المنزل، من خلال رش زيت النعناع بالبخاخ في جميع الزوايا في المنزل، لأنه يعمل كطارد طبيعي، بالإضافة إلى أنه يمكنك سد جميع الشقوق الموجودة في الحوائط والأرضيات.