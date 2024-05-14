1.6 مليون جنيه إيرادات الأفلام في السينما خلال يوم واحد

حققت الأفلام المعروضة في السينما حاليا إجمالي إيرادات عن أمس الاثنين بلغ مليونا و648 ألف جنيه، وذلك عن إجمالي الأفلام الأربعة المعروضة في دور العرض السينمائي، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ولليوم الـ 13 على التوالي يحتفظ فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا بصدارة شباك التذاكر، محققا إيرادات بلغت 845 ألف جنيه، لينجح الفيلم في تجاوز حاجز الـ25 مليون جنيه على مدار تلك الفترة، بينما جاء في المركز الثاني فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 370 ألف جنيه.

ألفي جنيه فارق بين شقو وفاصل من اللحظات اللذيذة.. وعالماشي في المركز الأخير

وبفارق ضئيل عن فيلم المركز الثاني، جاء الفيلم الكوميدي فاصل اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، في المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 368 ألف جنيه، بينما يستمر في المركز الرابع والأخير فيلم عالماشي بطولة علي ربيع بإيرادات بلغت 64 ألف جنيه.