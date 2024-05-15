14 عنصرا طبيعيا في المنزل لحل المشاكل الصحية.. «مش هتصدقي النتيجة»

إرهاق شديد، الشعور بآلام المعدة، صداع مستمر، التهابات المفاصل، مشكلات صحية عديدة أصبحت تداهم ملايين الأشخاص حول العالم يوميًا، بعضها ربما يكون سببه العادات الحياتية والغذائية الخاطئة.

ويعاني معظم البشر من أمراض مختلفة على اختلاف أعمارهم، من ضمنها المعدة، والبشرة، والصداع، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن طرق طبيعية وفعالة من أجل الوصول إلى حلول لمشاكلهم الصحية، دون تدخل طبي إذا لم يستدع الأمر.

ورصد موقع «Eating well» عدة عصائر وأطعمة وزيوت طبيعية يمكن أن تساعد في حل العديد من المشاكل الصحية، ويتواجد معظمها في كل مطبخ، وترصدها «الوطن» في السطور التالية.

عناصر طبيعية لمواجهة الأزمات الصحية

(1) الإسهال للأطفال: عصير الجزر

(2) الإسهال للكبار: البطاطا المسلوقة

(3) التقيؤ والغثيان: مضغ المستكة

(4) البواسير: الدهان بزيت الخروع أو زيت اللوز الحلو

(5) الدوخة أو انخفاض الضغط: فنجان عصير شمندر يوميا

(6) الجيوب الأنفية: استنشاق وغرغرة مغلي البابونج

(7) الربو والمشاكل التنفسية: منقوع لبان الدكر أو منقوع القرنفل، الحليب مع الزنجبيل أو مغلي اليانسون

(8) جرثومة المعدة: الزنجبيل مع مطحون قشور الرمان

(9) ارتفاع الضغط: زيت الزيتون علي الريق، أو الثوم على الريق

(10) جفاف الجلد: زيت الزيتون مع زيت جوز الهند

(11) جفاف الشعر: زيت جوز الهند

(12) تساقط الشعر: فلفل رومي ينقع بالزيت أسبوع ويدلك به الشعر 3 مرات أسبوعيا، أو الثوم يقطع وينقع في الزيت الزيتون لمده 10 أيام يصفى ويدلك به 3 أيام بالأسبوع.

(13) حب الشباب: القرفة مع العسل مع الحبة السوداء قناع لمدة 20 دقيقة

(14) التجاعيد: زبدة الشيا او زبدة الكاكاو

النظام الغذائي يلعب دورا محوريا في الحفاظ على الصحة

وتعد هذه أبرز العناصر التي أشار إليها التقرير من أجل الحفاظ على الصحة، ومقاومة الأمراض بطرق طبيعية، ومن خلال مكونات متواجدة داخل معظم البيوت، خاصةً أن النظام الغذائي واستخدام الزيوت الطبيعية يعدوا من أبرز الأمور التي تقوي المناعة، بحسب التقرير.

الدكتور إبراهيم علي، أخصائي المناعة والوقاية، كشف في حديثه لـ«الوطن»، عن عدة أطعمة تساعد على تقوية المناعة والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها الخضروات والشوفان، مؤكدا أن التوابل أيضا لها دورا سحريا في كل ما يخص الجسم مثل الزنجبيل والكركم والقرفة.