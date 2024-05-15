ختام امتحانات رابعة وخامسة ابتدائي بالجيزة اليوم

يختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي اليوم الأربعاء 15 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بمحافظة الجيزة، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحانات مادتي الرياضيات، وICT، وذلك في لجان امتحانية وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، علي أن غرفة العمليات متواصلة مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للتأكد من سير الامتحانات بانتظام دون أي معوقات والتدخل عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً، مشدده علي منع الدخول بالتليفون المحمول اللجان الامتحانية.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني

ووفقا للقرار الوزاري الخاص بشأن تقييم الطلاب الصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم للمعارف والمهارات عن طريق الألوان ويتعرف المتعلم علي نتيجته كالتالي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل 85).

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).