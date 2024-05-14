موعد معرض زهور الربيع.. «الزراعة» تضع اللمسات النهائية للافتتاح

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنّ وزارة الزراعة لا تزال تتلقى طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة للمشاركة في معرض زهور الربيع المقرر إقامته خلال النصف الثاني من مايو الجاري.

أضاف عزوز، لـ«الوطن»، أنّه سيتم تنظيم معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، لافتا إلى أنّ اللجنة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على عارضي نباتات الزينة واللاند سكيب وزهور القطف، وتوفير كل سبل الراحة والخدمات اللازمة لهم.

الانتهاء من وضع البرامج الخاصة بالمعرض

وأوضح أنّه تمّ الانتهاء من وضع البرامج الخاصة بالمعرض والخريطة الزمنية، وتوزيع المساحات على المشاركين، ممن تقدّموا حتى الآن بطلبات المشاركة.

وقال المهندس محمود عطا رئيس اللجنة المنظمة، إنّ أكثر من 200 شركة عارضة، تقدّمت للمشاركة في المعرض، لافتا إلى وضع اللمسات الأخيرة لخروج المعرض بالشكل اللائق.

أشار إلى أنّ معرض هذا العام، يحمل الرقم 91 نسخة ويشارك فيه العديد من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، من مصر وخارجها ممن تعمل في زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

ندوات ثقافية وزراعية

تابع بأنه ستعقد ندوات ثقافية وزراعية على هامش المعرض، إذ يُعدّ المعرض أهم حدث زراعي وثقافي وهو نشاط اقتصادي متميز يحرص العاملون في القطاع الزراعي على المشاركة فيه وهو يعد مزار زراعي لكل الأسر التي تهوى اقتناء الزهور ونباتات الزينة واللاند سكيب وغيرها.