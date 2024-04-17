موعد معرض الزهور 2024.. حدث ثقافي مستمر منذ 90 عاما

حددت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، موعد معرض الزهور 2024 المقرر افتتاحه مايو المقبل في النسخة الـ91 بالمتحف الزراعي بالدقي.

موعد معرض الزهور 2024

وقالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الراضي، إنّ اللجنة المركزية للبساتين تعمل جاهدة لاستقبال موعد معرض الزهور 2024، وتلقي طلبات الراغبين في المشاركة من القطاعات الحكومية والخاصة العاملة بمجالات الزهور والزينة وتنسيق الحدائق، موضحة أنّ المعرض يشهد إقبالًا كثيفًا من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل و«اللاند سكيب»، كما يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

إجراء الترتيبات اللازمة لإقامة المعرض

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه جرى تشكيل لجنة من أصحاب الخبرة من الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية وقدامى العارضين لإجراء الترتيبات اللازمة لتنظيم المعرض، لافتة إلى أنّ اللجنة تعمل على تنسيق وتوزيع مساحات المعرض على المشاركين مع وضع خريطة زمنية لفترات المعرض لضمان نجاحه وتحقيق المستهدف منه.

وأوضحت المصادر، أنّ معرض الزهور حدث ثقافي مهم، إذ يشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار المصريين والعرب، مشيرة إلى أنّ الوزارة تحرص على إقامته على مدار 90 عاما.