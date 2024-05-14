مخاطر الغضب على الأوعية الدموية.. 5 نصائح للتخلص السريع

دراسة جديدة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية حول التأثير السلبي لمشاعر الغضب على صحة الأوعية الدموية، إذ أوضح الباحثون أن مشاعر الغضب تؤثر بشدة على جسم الإنسان لدرجة الشعور كأن نوبة الغضب تسري في عروق الإنسان وأعضائه، ما يسبب أضرار خطيرة على صحة القلب والأوعية الدموية

تأثير الغضب على صحة الأوعية الدموية

أجرى الباحثون الدراسة على حوالي 250 مشاركا تم إعطاؤهم مهام صعبة تثير شعور الغضب والاستياء لديهم، ويقوم الباحثون خلال ذلك بقياس صحة الأوعية الدموية لدى أفراد الدراسة قبل وبعد المهمة عدة مرات؛ للتعرف على مدى تأثير مشاعر الغضب عليهم، وفقًا لما ذكره موقع CNN.

ويقول مؤلف الدراسة الدكتور دايتشي شيمبو، أستاذ الطب بقسم أمراض القلب في جامعة كولومبيا بنيويورك، إن مشاعر الغضب أحدثت تغيرًا كبيرًا على صحة الأوعية الدموية؛ إذ أدت مشاعر الغضب إلى عدم قدرة الأوعية الدموية على التوسع استجابة لنقص تروية القلب، مؤكدًا أن الشخص الذي يغضب كثيرًا تضعف أوعيته الدموية بشكل مزمن.

وأكد الدكتور محمد عصام، أخصائي القلب والأوعية الدموية، لـ«الوطن» أن نوبات الغضب السريعة والحادة تهدد صحة الإنسان، لأن ذلك يعطل عمل التدفق السليم للدم ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

نصائح للتغلب على مشاعر الغضب

ويمكن السيطرة على مشاعر الغضب من خلال اتباع عدة نصائح، ذكرها موقع healthline الطبي، كالتالي: