أسعار الأضاحي 2024 في المحافظات.. مفاجأة في ثمن الخراف

شهدت أسعار الأضاحي 2024 في المحافظات، انخفاضًا بنسبة 20% على سعر الكيلو القائم، خاصة أسعار الخراف، فيما رفع التجار شعار «كله هيضحي»، بينما شهدت أسواق الماشية بمختلف المحافظات إقبالًا على شراء الأضاحي اليوم بمختلف أنواعها، سواء الخراف أو الماعز أو الماشية، وسط توافر مختلف الأنواع والأحجام، وبأسعار تناسب احتياجات الجميع.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الأضاحي 2024 في المحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، متضمنة أسعار الخراف، فضلًا عن سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024، وأسعار الأضاحي وزارة الزراعة.

أسعار الأضاحي اليوم في مصر 2024

وأعلنت الغرف التجارية بالمحافظات، تراجع أسعار الأضاحي اليوم في مصر 2024، لتسجل انخفاضًا بنحو 20% وذلك قبيل عيد الأضحى بأيام، بينما تتوافر مختلف الأحجام والأنواع من الأضاحي بأسعار تناسب الجميع.

أسعار الأضاحي 2024 في الشرقية

وشهد سوق الثلاثاء بالزقازيق في محافظة الشرقية، انخفاضًا كبيرًا في أسعار الأضاحي 2024، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء الأضاحي، إذ تبدأ أسعار الخراف من 9 آلاف جنيه للخروف الواحد، بينما يسجل سعر الخروف الأوسيمي الكبير نحو 11 ألف جنيهًا، بينما يسجل سعر الخروف اللبني 9 آلاف و500 جنيه وتصفي نحو 45 كيلو لحم، فيما يسجل الخروف البلدي اللبني نحو 10 آلاف و200 جنيه ويصفي نحو 55 كيلو.

كم سعر الخروف في مصر 2024؟

وتراجع سعر كيلو الخرفان قائم اليوم، في سوق الثلاثاء بمحافظة الفيوم، إذ سجل سعر الكيلو في الخراف ما بين 140 وحتى 200 جنيه للبلدي، وفقًا لكريم أشرف أحد تجار الأغنام، بينما سجل سعر كيلو الخرفان قائم اليوم في البرقي ما بين 170 وحتى 210 جنيه، وسط توافر مختلف الأنواع مثل البلدي والأوسيمي، والصعيدي، والرحماني، والبرقي.

أسعار الأضاحي اليوم في مصر

وانخفضت أسعار الأضاحي اليوم في مصر، وفقًا لأسواق الماشية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في مختلف المحافظات، إذ جاءت كالآتي:

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024.. يبدأ من 120 جنيه.

سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم اليوم 2024.. يبدأ من 150 جنيه.

سعر الكيلو العجول قائم اليوم.. يبدأ من 170 جنيه.

سعر الكيلو الماعز قائم اليوم.. يبدأ من 200 جنيه.

أسعار الأضاحي بوزارة الزراعة

وفيما يخص أسعار الأضاحي وزارة الزراعة 2024، فإنّه من المقرر أن يتم إعلان الأسعار وأماكن الحجز خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأسواق بالمحافظات لتحديد أسعار الأضاحي بصورة تتناسب مع المواطنين.