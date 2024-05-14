معلومات عن وزير الدفاع الروسي الجديد.. مصدر ثقة بوتين

أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين مستشاره أندريه بيلوسوف في منصب وزير الدفاع استغراب الكثيرين خاصة أنه مدني وغير عسكري في الوقت الذي تخوض فيه روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

صحيفة الجارديان البريطانية كشفت بعض المعلومات الجديدة عن وزير الدفاع الروسي.

معلومات عن وزير الدفاع الروسي الجديد

1- تكنوقراطي متدين للغاية ويحتفظ بالأيقونات الأرثوذكسية والكتب الدينية في مكاتبه المتواضعة.

2- شغل منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2020 وأصبح لفترة وجيزة رئيسًا للوزراء بالنيابة خلال كوفيد - 19.

3- يحظى بثقة بوتين، الذي عمل معه في الحكومة منذ عام 2008، وعمل كمساعد للكرملين من عام 2013 إلى عام 2020.

4- فعال في التخطيط لسنوات قادمة، وكان من أوائل المؤيدين لاستخدام المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) ومتقبلاً للغاية للابتكار.

5- شخص لديه رؤية ولكنه أيضًا خادم مخلص.

6- في الحكومة، يُنظر إليه على أنه مسؤول على درجة عالية من الكفاءة، ومحطم أرقام.

7- برز بين المسؤولين لنهجه اليقظ والعملي في عمله وكذلك للابتعاد عن الأضواء.

8- لا يحظى وزير الدفاع الجديد بشعبية كبيرة لدى بعض الوزراء أو غيرهم في الحكومة، وأنه مختلف قليلاً فقط.