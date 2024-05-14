«السياحة» تعلن القطع الأثرية المختارة بالمتاحف المصرية خلال شهر مايو

أعلنت وزارة السياحة والآثار، القطع الأثرية المختارة كقطع شهر مايو في المتاحف المصرية، إذ تجري شهريا استفتاء للجمهور عبر «فيس بوك» لاختيار قطع الشهر.

اليوم العالمي للمتاحف

أوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار في بيان، أن اختيار الجمهور هذا الشهر وقع على أوائل القطع الأثرية التي جرى عرضها في كل متحف، وكانت شاهداً على إنشاء المتحف كصرح تعليمي وثقافي، ولإبراز الدور المهم للمتاحف في تعزيز الهوية، والوطنية، ورفع الوعي الثقافي والأثري لدى أبناء المجتمع، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف «ICOM» ليكون يوم 18 مايو من عام، إذ جاء موضوع هذا العام «المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي».

القطع المختارة بالمتاحف لشهر مايو

أوضح أن القطع المختارة بالمتاحف لشهر مايو، جاءت على النحو التالي :

- متحف الفن الإسلامي بباب الخلق: اختيار لوحة من الرخام من العصر المملوكي، عليها كتابات بخط النسخ تمثل البسملة.

2- المتحف القبطي بمصر القديمة: اختيار صندوق لحفظ الإنجيل من الخشب مبطن بشرائح من الفضة.

3- متحف شرم الشيخ: اختيار تمثال مزدوج من الحجر الجيري من عصر لأسرة 18 من الدولة الحديثة.

4- متحف الإسكندرية القومي: اختيار تمثال ملكي جالساً على مقعد بدون مسند مرتدياً غطاء الرأس واللحية المستعارة .

5- متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية: اختيار شطرنج من مقتنيات الملك فاروق.

6- متحف الغردقة: اختيار صلاية على شكل أوزة مزخرفة بزخارف زجاجية تمثل الريش.

7- المتحف اليوناني الرومانية بالإسكندرية: اختيار قاعدة تمثال من الرخام، من العصر الروماني للإلهة أثينا.

8 - متحف المركبات الملكية ببولاق: اختيار العربة آلاي خصوصي، وهي عربة لها تاريخ حافل وعظيم.

9- متحف قصر محمد علي بالمنيل: اختيار «نجفة القاعة الذهبية».

10- متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2: اختيار الجزء العلوي لتمثال ملكي من الجرانيت الأحمر.

11- متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3: اختيار تمثال الكاتب «بر- سن».

12- متحف ركن فاروق بحلوان: اختيار لوحة بخط اليد لآية الكرسي أسفلها 3 سطور باللغة العربية.

13- متحف آثار الإسماعيلية: اختيار إناء كمثري الشكل مستدير الفوهة ذو قاعدة دائرية صغيرة.

14- متحف سوهاج القومي: اختيار مائدة قرابين من الحجر الجيري من العصر اليوناني الروماني.

15- متحف ملوي: اختيار تمثال صغير من الحجر الجيري لإحدى بنات الملك إخناتون.

16- متحف كفر الشيخ: اختيار تمثال من الجرانيت الأحمر من عصر الدولة الحديثة يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب الإلهة سخمت.

17- متحف مطروح القومي: اختيار تمثال من الحجر الجيري لأبي الهول من العصر المتأخر.

18- متحف النوبة بأسوان: اختيار تمثال للملك رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة.

19- متحف السويس القومي: اختيار أختام طينية من الأسرة 12 من عصر الدولة الوسطى.

20- متحف الشرطة القومي بالقلعة: اختيار مركب فرعوني يحتوي على 10 أفراد يشير إلى الشرطة النهرية في العصر الفرعوني.

21- متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب: اختيار لوحة خشبية من العصر العثماني.

22- متحف الأقصر للفن المصري القديم: اختيار تمثال من الحجر الرملي الملون من الأسرة 18 من عصر الدولة حديثة.

23- متحف إيمحتب بسقارة: اختيار قاعدة تمثال من الحجر الجيري الملون.

24- متحف آثار طنطا: اختيار تابوت خشبي مستطيل الشكل عليه ما يمثل الحياة اليومية والقرابين المقدمة للمتوفى.