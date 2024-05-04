تعرف على مرض ابنة صلاح عبدالله.. خطير ومزمن ويمنع النوم

ألم شديد شعرت به الإعلامية دنيا صلاح عبدالله، ابنة الفنان صلاح عبدالله، دخلت على إثره المستشفى، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، كشفت عنها عبر خاصية «ستوري»، بموقع «إنستجرام».

ونشرت دنيا صلاح، صورة وعلّقت عليها قائلة: «اليوم امبارح كان باين من أوله، في أيام كده من أول ما أفتح عيني بتبان أحاول أهدي فيها مبتعديش.. رجعت من الشغل حصلي هجوم من الفيبروميالجيا «الآلم العضلي الليفي»، في أغلب الأوقات بستحملها وأنا ففي البيت امبارح كانت غير محتملة فأخذوني على المستشفى».

ما هو مرض الفيبرومايلجيا؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك تداخلًا كبيرًا في الأعراض بين الفيبروميالجيا والأمراض الروماتيزمية، فهو مرض ناتج عن خلل في الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، وقد يصل هشاشة العظام، وعادًة ما تعتمد طرق علاج الفيبروميالجيا، على تغيير أسلوب الحياة وإدخال العلاج السلوكي والنفسي، وممارسة التمارين الرياضية، بحسب «الصحة العالمية»، فضلا عن العلاج الدوائي لتخفيف الشعور بالألم والقلق والاكتئاب والأرق.

الفيبرومايلجيا اضطراب مزمن طويل الأمد يسبب الألم في جميع أنحاء الجسم، فضلًا عن التعب الشديد وصعوبة النوم، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة به، إذ تعاني منه واحدة من كل 5 نساء في العالم.

أعراض الفيبروميالجيا:

- تصلب المفاصل والعضلات.

- مشكلات في التركيز والتفكير.

- الإمساك.

- الصداع النصفي.

- اضطرابات النوم.

- هشاشة العظام.

- آلام الظهر.

- تهيُّج القولون.

- التهاب المفاصل.