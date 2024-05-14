أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاستعدادا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وتنظيمية داخل اللجان.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالبحر الأحمر

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر السبت المقبل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأضاف أن امتحانات الشهاده الإعدادية تبدأ السبت المقبل 18 مايو الجاري، بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد مادة الدراسات الاجتماعية، والإثنين مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء مادتي الهندسة والتربية الفنية، والأربعاء مادتي الجبر والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، والخميس مادة العلوم.

امتحانات النقل بمدارس البحر الأحمر

وفي سياق متصل تفقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، انتظام سير امتحانات النقل بعدد من المدارس لمتابعة أداء الطلاب وسلامة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء الإملائية وحسن انتظام سير الامتحانات ومطابقة الأسئلة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، مشددا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان ونظافة المدارس أثناء الامتحانات.