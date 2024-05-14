انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء غدا.. 9300 طالب في 89 لجنة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء، غدا الأربعاء، وسط استعدادات مكثفة بالإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له اليوم، إن 8298 طالبا وطالبة سيؤدون غدا أولى امتحانات الفصل الدرسي الثاني للشهادة الإعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

وأضاف «رضوان»، أن جميع المدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات جاهزة تماما لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين.

89 لجنة جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن إجمالي أعداد اللجان الامتحانية في المحافظة 89 لجنة، مقسمة على دوائر الإدارات التعليمية بالمحافظة كالتالي:

- 28 لجنة في إدارة العريش التعليمية بإجمالي 4184 طالبا.

- 25 لجنة في إدارة بئر العبد بإجمالي 2279 طالبا.

- 15 لجنة في إدارة الشيخ زويد بإجمالي 945 طالبا.

- 4 لجان في إدارة رفح بإجمالي 489 طالبا.

- 12 لجنة في إدارة الحسنة بإجمالي 287 طالبا.

- 5 لجان في إدارة نخل بإجمالي 114 طالبا.