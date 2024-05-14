7 أعراض تشير إلى تراكم السموم في جسمك.. إليك طريقة التخلص منها

يتعرض الإنسان يوميًا للعديد من العوامل الخارجية التي تؤدي إلى تراكم السموم في جسده كعوادم السيارات ودخان السجائر والمصانع، بالإضافة إلى تسبب الطعام والشراب الملوث في زيادة نسب السموم في الجسم؛ ما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات شديدة في عدد من أعضاء الجسم المختلفة كالمعدة والجلد والعين، وفقًا لما ذكره موقع Healthline الطبي.

أعراض تراكم السموم في الجسم

هناك 7 أعراض تحذيرية تشير إلى تراكم السموم في الجسم؛ أولها التعب المزمن والخمول المستمر، إذ يشعر الإنسان بالإرهاق الدائم حتى بعد أخذ قسط كاف من الراحة ما يدل على صعوبة قيام الجسم بالعمليات الحيوية الروتينية، كما تحدث مشكلات عديدة في الجهاز الهضمي نتيجة تراكم السموم في الجسم كالإمساك، ويواجه الإنسان مشكلة زيادة الوزن لأن التعرض للمواد الكيميائية والسموم الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، حسب موقع هيلثلاين.

ويعتبر الإصابة بالقلق والاكتئاب غير المبرر أحد أعراض تراكم السموم في الجسم، إذ يؤثر تناول الأطعمة المصنعة على المزاج بشكل كبير، لاحتوائها على مواد كيميائية تؤدي إلى حدوث الاكتئاب، وتعتبر مشكلات الجلد من أبرز الأعراض التي تدلل على وجود السموم في جسدك، والتي تظهر في صورة حب الشباب والإكزيما والصدفية وتجاعيد الجلد، ويدلل كذلك الصداع المزمن والتهاب المفاصل وتورمها على تراكم السموم بالجسم.

كيف تطرد السموم من جسمك؟

وتوضح الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، عدة طرق يُمكن اتباعها للتخلص من تراكم السموم في الجسم؛ لتلافي مخاطرها المحتملة على أعضاء الجسم المختلفة؛ مؤكدة أن تناول بعض المشروبات الدافئة في الصباح كالنعناع والزنجبيل والينسون يساعد على رفع المناعة وطرد السموم من الجسم، وبالتالي تنظيم عملية الهضم.

وأضافت شعير لـ «الوطن»، أن تناول الماء الفاتر الممزوج بعسل النحل في الصباح يساهم كذلك في التخلص من سموم الجسم والوقاية من آلام المعدة، فضلًا عن تعزيز عملية التمثيل الغذائي، متابعة أنه ينبغي تجنب تناول الأطعمة المصنعة التي تسبب تراكم السموم في الجسم مع ضرورة ممارسة الرياضة والنوم الجيد لطرد السموم من الجسم.