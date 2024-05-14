«بيتها».. سبب ظهور «عروس البحر» في مرسى علم

أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بجهاز محميات البحر الأحمر، أن تكرار ظهور عروس البحر في شواطئ مرسى علم، أمر طبيعي، لافتًا إلى أن منطقة شاطئ أبو دباب يعد المكان الطبيعي، الذي تعيش فيه عروس البحر «بيتها».

عروس البحر في مرسى علم

وقال الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة لـ«الوطن»: «عروس البحر تتواجد بأعداد كبيرة في منطقة أبو دباب، كونها منطقة هادئة، حيث تعشق عروس البحر الهدوء وتبحث دائماً عن الراحة».

وأوضح أن عروس البحر هو الاسم الدارج لحيوان «الدوجونج» وهي من فصيلة الثدييات تتغذى على الحشائش البحرية تلد وترضع صغارها، وتقضى 16 شهرا خلال فترة الحمل.

وشدد «غلاب» على أن عروس البحر تعتبر عامل جذب للسياح الأجانب الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم إلى شواطئ مرسى علم للغطس ورؤية عروس البحر والكائنات البحرية النادرة التي تعد من الثروات البحرية الهامة.

وأضاف:«محميات البحر الأحمر تبذل جهودا مكثفة للحفاظ على هذه الكائنات البحرية، حيث ينفذ رجال المحميات دوريات يومية للحفاظ على الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي».

ظهور عروس البحر

كان مجموعة من الغطاسين بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر رصدوا اليوم الثلاثاء، 3 من حيوان «الدوجونج» (عروس البحر)، بشواطئ جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، مما أثار إعجاب السياح خلال رحلات الغوص.