فوج البرنامج الرئاسي «أهل مصر» يصل عروس البحر الأبيض

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ «الوطن» إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبناء المحافظات الحدودية وأبناء القبائل، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم استقبال المشاركين في برنامج «أهل مصر» بالإسكندرية.

البرنامج الرئاسي

وأضافت الشريف، إن عروس البحر الأبيض احتضنت الملتقيات المركزية لأبناء المحافظات والقبائل الحدودية ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» المنفذ خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير وقد تم تخصيص هذا الفوج لذوي الهمم بهدف تعزيز التكامل والمشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية وتثقيفية تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

برنامج ترفيهي

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الملتقى شهد عدد من الفعاليات والأنشطة الملهمة خلال الأيام الماضية، وقد تم وضع برنامج ترفيهي يتناسب مع ذوي الهمم، من بينها زيارات إلى القاعدة البحرية وحديقة الحيوان وقلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية.