انطلاق بطولة عروس البحر المتوسط للكاراتيه بمشاركة 2320 لاعبا

أقيمت بالصالة المغطاة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية بطولة عروس البحر للكاراتيه تحت 18 سنة، وبداية من 5 سنوات، وشارك فيها 2320 لاعبا من أندية المحافظة.

ونظم البطولة منطقة الإسكندرية للكاراتيه برئاسة الكابتن أشرف مغاوري، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه والكابتن إبراهيم قطب، عضو مجلس إدارة منطقة الإسكندرية، يحيي زكريا المدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية

الهدف تجهيز اللاعبين

أكد أشرف مغاوري رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في تصريحات خاصة من خلال بث مباشر قدمته جريدة «الوطن» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الهدف من إقامة بطولة عروس البحر في هذا التوقيت هو تحميس اللاعبين وتجهيزهم للبطولات الأقوى وخاصة بطولة الجمهورية حيث تحرص منطقة الإسكندرية على مشاركة لاعبيها فى بطولة الجمهورية بأقوى أداء للحصول على المراكز الأولى.

إقبال كبير على اللعبة

وأشار إلى أن لعبة الكاراتيه تشهد إقبالاً كبيراً من الأطفال الصغار لأنها تعتبر واحدة من أهم الرياضات لتعزيز مهارات الدفاع عن النفس وتعزيز الثقة بالنفس والتحفيز لتحقيق النجاح والتفوق. وأكد أن منطقة الإسكندرية للكاراتيه تستعد لاستضافة عدة بطولات في المستقبل القريب، حيث نحن نسعى لتأهيل لاعبينا للمشاركة في البطولة الوطنية ونهدف لتحقيق الصدارة على المستوى العربي والإفريقي والدولي. وأشار إلى أن لدينا لاعبين طموحين يساعدونا على تحقيق هذا الهدف، وقد برز ذلك من خلال مشاركتهم في بطولة عروس البحر التي شاركت فيها معظم أندية الإسكندرية.