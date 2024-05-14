استشاري علاقات أسرية: التكافؤ أساس الزواج الناجح

قالت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشارية العلاقات الأسرية، إنَّ الأساس في الزواج هو التكافؤ، بمعنى أن يكون الرجل والمرأة على درجة واحدة ومتقاربة، وربما يكون الرجل أو الزوج على درجة أعلى قليلاً، موضحة الهدف من ذلك وهو أن تنظر له زوجته بتقدير وأنه «قادر على تلبية احتياجاتها واحتوائها».

وتابعت «عبد الفتاح»، خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين مها الصغير وهبه الأباصيري، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ الرجل في العلاقة الزوجية هو الطرف المُعطي وهو مُجبل على ذلك، أي أنها فطرته التي خلقه الله عليها ولا تستقيم الحياة الزوجية بتبديل الأدوار لتعطي المرأة لدرجة قد تطغى فيها على دور الزوج حتى تهمشه.

مشاركة الزوجة في الماديات

وترى أنَّ مشاركة الزوجة في الماديات الأسرية على ما يبدو عليه الأمر اجتماعياً أنه لطيف وعُرف محمود ويلاقي استحسان من الأغلبية، إلا أنه أضر كثيراً بتركيبة العلاقة بين الرجل الشرقي والمرأة في الزواج، موضحة: «عمر الصح ما كان سهل، وربما التمدن والتحضر تأثرت به طباع الرجل الشرقي ولكن طريقة تفكيره لا تزال بعيده عن هذا الأمر، خاصةً في الزواج، ولا يجب التذرع بضرورة المشاركة للتغلب على الظروف الناتجة عن الأوضاع العالمية، ولا حرج في أن تساهم الزوجة ولكن بعيداً عن الأساسيات».