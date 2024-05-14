الجمهور الحنين رزق.. رابطة مشجعي منتخب السويس يجهزون مفاجأة للفريق (صور)

بملابس زرقاء وأعلام قصد عشرات المشجعين مقهى رابطة منتخب السويس قبل ساعاتٍ من مباراة فريقهم بالدوري الممتاز «ب»، حرصًا منهم لدعم فريقهم، ومساندته في أي مكان لتحقيق هدفه.

بعد عامٍ من هبوط الفريق من دوري المحترفين إلى الممتاز «ب» خلال الموسم الماضي عام 2023، وابتعاد حلم اللعب في الدوري الممتاز بعد اللعب في ثالث درجة، تملّك اليأس من اللاعبين، خصوصًا مع معاناة نادي منتخب السويس المادية، ولم يجد اللاعبون من يقف بجانبهم إلا جماهيرهم، التي تجوب المحافظات وراءهم مرتدين الأقمصة الزرقاء، راصدين المكافآت المادية التي يجمعوها من بعضهم، لتشجيع لاعبي الفريق على التألق، حتى أصبح الفريق يلعب بدوري الترقي من أجل تحقيق حلم اللعب بالدوري الممتاز.

ورقة بيضاء انتشرت عبر منصّات التواصل الاجتماعي، مكتوب بها أسماء بعض مشجعي منتخب السويس، بجانب كل منهم مبلغ مالي جمعوه لمكافئة اللاعبين، فبعدما نجحوا في جمع 45 ألف جنيه للمرة الأولى، جمعوا في الثانية 27 ألف جنيه، وقدّموها للاعبين بعد اقتراب صعودهم للدوري المصري الممتاز.

الدعم الذي قام به الجماهير كان مفعوله مثل السحر، فبعد تدهور مستوى الفريق ونزوله لثالث درجة، عاد مرة أخرى إلى دوري المحترفين رسميًا بعد حصوله على المركز الأول في مجموعته، ويلعب أيضًا على الصعود للممتاز في الدورة الرباعية، التي تضم نادي حرس الحدود الترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس.

مشجع الفريق يروي التفاصيل لـ«الوطن»

أحمد بحبح، أحد مشجعي منتخب السويس، الذي يسير وراء فريقه مهما ذهب، يروي لـ«الوطن»، قصة دعمهم المادي والمعنوي لفريقهم، موضحًا أنّهم في كل مباراة يذهبون إلى الاستاد، ورغم أن هناك عدد محدود للدخول، فإن معظم المشجعين يبقون في الخارج، ويستمرون بالتشجيع أيضًا.

بحبح: بنروح ورا الفريق أي مكان

«بنروح ورا فريقنا في كل مكان، وكل التبرعات بتكون من الأهالي اللي بيحبوا فريقهم، وده نتج عنه إن الفريق رجع تاني لدوري المحترفين، وبينافس دلوقتي على الصعود للدوري الممتاز، وإحنا الفريق الوحيد من دوري الممتاز ب، اللي بينافس في الدورة الرباعية»، هكذا تحدث «بحبح» عن فرص فريقه في الصعود للممتاز.