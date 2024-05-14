أستاذ أمراض نساء: تجميد البويضات يحافظ على فرص الفتاة في الإنجاب

قال الدكتور خالد سطوحي، أستاذ أمراض نساء وتوليد بكلية طب قصر العيني، إنَّ تجميد البويضات عملية يتم خلالها استخراج بويضات من المبيض خلال سن الخصوبة وتجميدها للحفاظ عليها، ومن ثم إذابتها مرة أخرى عند الحاجة إلى الإنجاب في المستقبل، لافتا إلى أن هناك فتيات يقمن بهذه العملية نتيجة تأخر عمر الزواج خاصة في عمر الثلاثين بعد تشخيصها من الطبيب.

تجميد البويضات بأمر من الطبيب

وأضاف «سطوحي»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «الناس»: «الطبيب هو من يحدد إجراء هذه العملية نظرا لأن هناك بعض الفتيات ينفد مخزون البويضات لديهن مبكرا، وبالتالي يتم تجميد البويضات لحين الزواج وبعدها يتم إجراء عملية حقن مجهري وليس لها علاقة بتأجير الأرحام».

وتابع: «تجميد البويضات ليس وضعها في الثلاجة، وإنما تجميد بشكل تقني حديث يحافظ عليها، ويحافظ على فرص الفتاة في الإنجاب».