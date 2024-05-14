ما سر ارتداء الساعة في اليد اليسرى؟.. عادة منذ 110 سنوات

اعتاد الكثيرون على ارتداء الساعة في اليد اليسرى؛ الأمر الذي يبدو تقليديًا، إذ جرت العادة لذلك قبل 110 سنوات، وتعود تفاصيل تلك الواقعة إلى الحرب العالمية الأولى، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

سبب ارتداء الساعة في اليد اليسرى

يرجع تاريخ ارتداء الساعة في اليد اليسرى إلى الحرب العالمية الأولى، والتي حدثت عام 1914، حينما اخترع «لويس كارتيبة» أول ساعة يد رجالي في العالم، والتي تم تصميمها ليتم ارتداؤها في هذه الحرب، وخاصة في اليد اليسرى، ليسهل حمل السلاح باليد اليمنى، ولا يجد المحارب عائقًا في التعامل عند ارتداء الساعة، موفقًا لموقع «luxuryav».

ورجعت الغاية في ارتداء الساعة باليد اليسرى إلى رغبة مخترعها في ذلك الأمر، فشهدت تلك الفترة على وجه التحديد تصميم ساعات يسهل ارتداؤها في اليد اليسرى.

ارتداء الساعة في اليدين

في الوقت الحالي، يحرص المصممون على ابتكار ساعات يمكن ارتداؤها في اليدين، ويتطلع أصحاب الماركات العالمية لذلك؛ لأنها لا تحتاج ببساطة إلى عملية تدوير العقارب.

ويرجع الغالبية إلى ارتداء الساعة في اليد اليسرى، إلى كون التصاميم الأولى تحتاج إلى تدوير اليد، فكان من الأسهل على الأكثرية التي تستعمل اليد اليمنى، أن تضع الساعة في اليد اليسرى لتتمكّن من تدويرها باليد الأخرى، ولا تزال تلك العادة سائدة حتى الآن، لتصبح معظم الساعات أوتوماتيكية لا تحتاج إلى التدوير يدويًا.