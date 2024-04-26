«هنصحى بدري ولا متأخر؟».. سؤال حير المواطنين مع تغيير توقيت الساعة

مع الساعات الأولى تطبيق نظام التوقيت الصيفي رسميا في مصر، وتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة وانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، بات السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو تغيّر مواعيدهم في الاستيقاظ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا مفاده: «احنا كده هنصحى بدري ولا متأخر؟».

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ومع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة، أصبح الاستيقاظ مبكرًا ساعة أمرًا يؤرق البعض ويمثل خللًا في الساعة البيولوجية، إلا أنّ الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، طمأن المواطنين وأكد أن الأمر مشكلة مؤقتة تتلاشى سريعًا مع الوقت.

ولفت جمال فرويز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الساعة البيولوجية للإنسان ستتأثر بالفعل في اليوم الأول من بدء العمل بالنظام الصيفي، لكن بمرور الوقت وانتظام موعد الاستيقاظ والنوم تنتظم عدد ساعات النوم تدريجيًا حتى يصبح الأمر طبيعيًا.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أنّ الساعة البيولوجية لن تتأثر بشكل كبير خاصة وأنّه جرى تقديمها 60 دقيقة فقط، ولم تزد عن ساعتين، وما يحدث هو تأقلم طبيعي مع مواعيد النوم والاستيقاظ، كما جرى سابقًا عند تطبيق نظام التوقيت الشتوي.

موعد نهاية نظام التوقيت الصيفي

وبحسب مشروع قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ شهور، بدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 2024 في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر، إلى يوم 28 أكتوبر 2024 وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.