ما هو فرق التوقيت بين مصر والسعودية؟.. مفاجأة بعد تغيير الساعة

تم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة بعد أشهر من العمل بالشتوي، وبدوره تغير فارق التوقيت بين مصر والعديد من الدول العربية، من بينها السعودية، التي كانت تسبق مصر بساعة واحدة فقط، وبعد تطبيق التوقيت الصيفي، هل أصبحت مصر والسعودية نفس التوقيت؟.

فرق التوقيت بين مصر والسعودية

أثناء الاعتماد على التطبيق الشتوي في مصر، كانت السعودية تتقدم ساعة واحدة عن مصر، فإذا كان التوقيت في السعودية مثلًا الواحدة بعد منتصف الليل، تكون الساعة في مصر 12 منتصف الليل، وبعد تطبيق التوقيت الصيفي، أصبح التوقيت بين مصر والسعودية واحدا، فإذا كانت الساعة في مصر 11 مساءً، تكون الساعة في السعودية أيضًا 11 مساءً، بعد تقديم الساعة 60 دقيقة في مصر.

وكان مجلس الوزراء، أعلن رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي بعد أشهر من الاعتماد على التوقيت الشتوي، إذ سيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارًا من اليوم، في ظل استمرار أزمة الطاقة التي ضربت العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» فرق التوقيت بين مصر والعديد من الدول العربية، بعد تطبيق التوقيت الصيفي وتقديمه ساعة واحدة:

فرق التوقيت بين مصر والدول العربية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

- العراق نفس التوقيت.

- فلسطين نفس التوقيت.

- الأردن نفس التوقيت.

- الكويت نفس التوقيت.

- سوريا نفس التوقيت.

- قطر نفس التوقيت.

- الفرق بين مصر والجزائر ساعتان

- فرق التوقيت بين مصر والمغرب ساعتان.

- البحرين نفس التوقيت.

- السودان + 1 ساعة.

- الإمارات العربية المتحدة: أقل بساعة واحدة.