أمين الفتوى: يجوز وهب ثواب قراءة القرآن للحي والميت

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم «حكم إهداء قراءة القرآن الكريم لأكثر من ميت».

وأضاف «عبدالسميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «يجوز للحي والميت بعد قراءة القرآن وختمه أن ينوي أن الختمة عن نفسه ويجوز أن تكون عن أبيه أو أمه أو أخيه أو صديقه».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «هبة الثواب بابها مفتوح في الشريعة، بعد ما أخلص أقول اللهم أهب مثل ثواب هذه الختمة لأهلي أو لأخي أو لأمي أو صديقي فلان، فهذا امتثالًا لسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)».