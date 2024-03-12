رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟.. «الإفتاء» توضح (فيديو)

كتب:

رؤى ممدوح
10:16 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
القرآن الكريم

القرآن الكريم

قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان من العبادات والطاعات التي يستحب الحرص عليها، كونها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنّها اقتداء بالرسول الكريم وصحابته رضوان الله عليهم، إلاّ أنّه قد يصادف أن يكون الشخص غير طاهر، وبالتالي يتبادر إلى الأذهان سؤال حول هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء.

هل يجوز قراءة القران بدون وضوء

وحول الإجابة عن سؤال هل يجوز قراءة القران دون وضوء، ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ هناك تفصيلين في المسألة، الأولى أنّه إذا كان المقصود بالسؤال القراءة بشكل عام دون الحاجة للمس المصحف كأن يكون القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه، فهو أمر جائز شرعا ولا حرج فيه.

حكم مس المصحف دون طهارة

وتابعت الدار أنّه فيما يتعلق بالتفصيل الآخر، هو إذا كان المقصود القراءة من خلال مسك القرآن الكريم والشخص غير متوضئ، فهنا قد اتفق جمهور الفقهاء أنّه لا يجوز مسه إلا بوضوء، وذلك لأن مس المصحف يحتاج إلى طهارة، أما من أراد قراءة النص المكتوب فيمكنه الاستعانة بالأدوات الحديثة كالمصاحف الموجودة على الهاتف المحمول ونحوها.

حكم قراء القرآن للحائض

وحول حكم قراءة القرآن الكريم للحائض، فقال الأزهر الشريف إنّ جمهور الفقهاء أجمعوا على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر، فيما ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن دون مسّ المصحف، وهو مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد.

فضل قراءة القرآن الكريم

- قراءة القرآن تشفع لصاحبها يوم القيامة.

- الناس يتفاوتون ويتباينون في قدرتهم على قراءة القرآن ومهاراتهم فيه، ومن ثَمَّ كان لكل واحدٍ منهم فضلٌ وأجرٌ بحَسَبِه.

- قراءة القرآن الكريم تدفع الشخص إلى التأمّل في معانيه، والتفكر في حكمه، والتبصّر بما فيه من الآيات الكريمة.

- التدبّر في قراءة القرآن الكريم تقود الشخص إلى العمل الصالح، والتي تعد هي الثمرة الحقيقيّة لكل العبادات.

- تزكية للروح وتهذيب للنفس ورقيّ في مدارج الإيمان.

اقرأ المزيد:

«حجازي» يحيي ذكرى والديه بتكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم

كيف وضعت أسماء سور القرآن الكريم ومن رتبها؟

ما طريقة السباعيات في حفظ القرآن الكريم؟.. «هترددي في 7 خطوات»

بجوائز 200 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة القرآن الكريم رمضان 2024 بالبحر الأحمر

تكريم 70 من حفظة القرآن الكريم بقرية سبك الضحاك في المنوفية   

«الأزهر» يطلق اختبارات المرحلة الثانية لمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم

طالبة ابتدائي بمطروح تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة القرآن الكريم

بنات عروس الصعيد يتصدرن.. المنيا تفوز بأول الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم

وكيل «صحة مطروح» يكرم حفظة القرآن الكريم بمدارس التمريض

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم يهدف إلى تهذيب النفس والارتقاء بسماتها
بقلم رؤى ممدوح