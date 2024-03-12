هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟.. «الإفتاء» توضح (فيديو)

قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان من العبادات والطاعات التي يستحب الحرص عليها، كونها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنّها اقتداء بالرسول الكريم وصحابته رضوان الله عليهم، إلاّ أنّه قد يصادف أن يكون الشخص غير طاهر، وبالتالي يتبادر إلى الأذهان سؤال حول هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء.

هل يجوز قراءة القران بدون وضوء

وحول الإجابة عن سؤال هل يجوز قراءة القران دون وضوء، ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ هناك تفصيلين في المسألة، الأولى أنّه إذا كان المقصود بالسؤال القراءة بشكل عام دون الحاجة للمس المصحف كأن يكون القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه، فهو أمر جائز شرعا ولا حرج فيه.

حكم مس المصحف دون طهارة

وتابعت الدار أنّه فيما يتعلق بالتفصيل الآخر، هو إذا كان المقصود القراءة من خلال مسك القرآن الكريم والشخص غير متوضئ، فهنا قد اتفق جمهور الفقهاء أنّه لا يجوز مسه إلا بوضوء، وذلك لأن مس المصحف يحتاج إلى طهارة، أما من أراد قراءة النص المكتوب فيمكنه الاستعانة بالأدوات الحديثة كالمصاحف الموجودة على الهاتف المحمول ونحوها.

حكم قراء القرآن للحائض

وحول حكم قراءة القرآن الكريم للحائض، فقال الأزهر الشريف إنّ جمهور الفقهاء أجمعوا على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر، فيما ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن دون مسّ المصحف، وهو مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد.

فضل قراءة القرآن الكريم

- قراءة القرآن تشفع لصاحبها يوم القيامة.

- الناس يتفاوتون ويتباينون في قدرتهم على قراءة القرآن ومهاراتهم فيه، ومن ثَمَّ كان لكل واحدٍ منهم فضلٌ وأجرٌ بحَسَبِه.

- قراءة القرآن الكريم تدفع الشخص إلى التأمّل في معانيه، والتفكر في حكمه، والتبصّر بما فيه من الآيات الكريمة.

- التدبّر في قراءة القرآن الكريم تقود الشخص إلى العمل الصالح، والتي تعد هي الثمرة الحقيقيّة لكل العبادات.

- تزكية للروح وتهذيب للنفس ورقيّ في مدارج الإيمان.