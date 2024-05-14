أمين الفتوى يوضح هل كان هناك حج في الجاهلية؟

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول «هل كان يحج العرب في الجاهلية؟».

وأضاف «عبدالسميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «الحج هو شعيرة سيدنا إبراهيم،أبو الأنبياء هو الذى بني الكعبة، ثم اسمتد العصر والزمن وتبقى منها بقايا هذه الشعيرة والدين لكنهم حرفوا فيها، حتى استجابت دعوة سيدنا إبراهيم فى قوله تعالى (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليحيى هذه الشعيرة ويصحح ما فسد منها، وكان استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «العرب كانوا يطوفوا بدون ثياب ويصفقون ويصفرون، ولما فرض الله الحج، أوفد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي بن أبي طالب، فى العام الأول ليبين للناس أن الحج له شعيرة وأحكام، وأمر ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج مشرك».