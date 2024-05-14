ما مواقيت الحج الزمانية؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح

أجاب مجمع البحوث الإسلامية عن «ما سؤال أفضل المواقيت الزمانية للحج؟»، الذي شهد خلافًا بين العلماء ليحسم المجمع الجدل بإجابته، وذلك بالتزامن مع قرب موسم الحج، الذي يعتبر من أفضل العبادات.

ما مواقيت الحج الزمانية؟

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الفقهاء اتفقوا على أن شوال، وذا القعدة، وتسعا من ذي الحجة من أشهر الحج، واختلفوا هل أشهر الحج تقتصر على هذه، أو تشمل سائر شهر ذي الحجة؟

وأضاف: فذهب الإمام مالك إلى أن شهر ذي الحجة كله من مواقيت الحج، واستدل بقوله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات» حيث وصف الله تعالى مواقيت الحج بأنها أشهر، وأقل الجمع ثلاثة فتكون الثلاثة أشهر مرادة.

وأردف: فقد ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، والراجح: ما ذهب إليه المالكية من أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لما يلي:

1. أن هذا القول موافق لظاهر النص، وقول الجمهور يفتقر إلى تأويل، ومن المقرر أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل.

2- أن ما روي عن ابن عمر في تفسير قوله تعالى: «الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»، قَالَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ من ذي الحجة معارض بمثله، فقد روي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، هي: (شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحجة).