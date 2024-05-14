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نسخة منها.. معلومات عن جيهان المنياوي شقيقة معالي زايد

كتب:

عبير خالد
09:48 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
جيهان المنياوي شقيقة معالي زايد

جيهان المنياوي شقيقة معالي زايد

بعيدة عن الأضواء لا يعرفها الكثيرون، ارتبط اسمها بشقيقتها الراحلة معالي زايد، التي اقتربت ملامحها منها كثيرًا، إنها جيهان المنياوي التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد 10 أعوام من وفاة أختها، التي جمعتها بها علاقة صداقة كبيرة خلاف علاقة الدم التي تربطهما.

معلومات عن جيهان المنياوي شقيقة معالي زايد 

ونستعرض بعض المعلومات عن جيهان المنياوي في التقرير التالي:

  • يطلق عليها البعض جيجي المنياوي.
  • الشقيقة الكبرى للممثلة معالي زايد.
  • تكبر معالي زايد بـ6 سنوات.
  • والدتها الفنانة الراحلة آمال زايد.
  • والدها عبد الله المنياوي أحد الضباط الأحرار.
  • لها ثلاثة أشقاء.
  • ابنة خالة الفنان هاني شاكر.

  • كان لأمال زايد  شقيق آخر وهو السيناريست محسن زايد، وبذلك فإنه يعتبر خال كل من هاني شاكر ومعالي زايد.
  • رحلت في عمر الـ61.

أكرم السعدني ينعى جيهان المنياوي 

ومن جانبه، نعى الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، جيهان المنياوي قائلا: «كانت شبه المصباح المنير لمن اقترب منها، أخت معالي زايد الكبيرة جيجي الجميلة المبتسمة على الدوام الراضية عن قناعة وإيمان بما هو مكتوب، ربنا يرحمك ويحسن إليكِ ويجعل الجنة مثواكِ، يجري دفن جيجي المنباوي شقيقة معالي زايد، اليوم في مقابر العائلة بالإسكندرية، وتلقي العزاء اليوم أيضا».

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