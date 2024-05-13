«متحرميش نفسك في الرجيم».. أسرار فيليه الدجاج مع البروكلي والمشروم

فيلية الدجاج مع المشروم والبروكلي وصفة غريبة على البعض؛ لكنها من أكثر الوجبات الغنية بالمغذيات في فترة الرجيم، يمكنك تجهيزها لأطفالك إذا كانوا لا يتناولون الدجاج أو لا يفضلون البروكلي والخضروات، بخطوات بسيطة ومُكونات لذيذة تعرفي على أسرار وتكات الفيلية بالخضروات المغذية وفق موقع «allrecipes» البريطاني المتخصص في الطبخ.

المقادير:

كوب مشروم طازج ومقطع.

2 صدر دجاج.

كوبان من البروكولي مقطع ومسلوق.

كوب ماء ساخن.

مكعبان مرق دجاج.

ملعقة كبيرة ونصف من العسل.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقتان صغيرتان ونصف نشا مذاب.

2 ملعقة كبيرة زيت السمسم.

ملعقة كبيرة الصويا صوص.

طريقة التحضير:

لعمل فيلية الدجاج مع المشروم والبروكلي؛ أولًا في وعاء، تبّلي صدور الدجاج بالخل، والصويا صوص، والملح، والثوم، والزنجبيل، واتركيه لحوالي 30 دقيقة.

في إناء على النار، سخني زيت السمسم، ثم أضيفي الدجاج وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

ارفعي الدجاج من الإناء وضعيه في طبق جانبي.

ضعي الماء المغلي ومكعبات مرق الدجاج في نفس الإناء وحركي.

أضيفي العسل، والصويا صوص، والشطة، والفطر، والبروكلي، وحركي الخليط حتى الغليان.

ضعي قطع الدجاج في الإناء مرة أخرى، وقلبي حتى تمام نضج المكونات.

ضيفي مزيج النشا والماء، وحركي حتى تتسبك الصلصة وتتجانس المكونات مع بعضها.

اسكبي فيليه الدجاج مع البروكلي والمشروم في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

دجاج محشي بالمشروم والبروكلي والجبن

كوبان من البروكلي المقطع بشكل ناعم.

نصف كوب من جبنة بالفلفل مبشورة.

ربع كوب مايونيز.

4 حبات مشروم صغيرة الحجم، مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

4 صدور دجاج كبيرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

الملح والفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة.

الطريقة:

سخني الفرن على 200 درجة مئوية، ثم تبطين صينية الخبز بورق الألمنيوم.

يُمزج البروكلي مع ملعقتين كبيرتين من الماء في وعاء آمن للميكروويف.

انقلي البروكلي إلى وعاء كبير، ثم يُضاف جبنة الفلفل والمايونيز والمشروم ومسحوق الثوم.

تبلي صدور الدجاج على الجانبين بالبابريكا والملح والفلفل.