لو مش عايزة ترميه.. طريقة عمل عجينة الكريب باللبن القاطع

اللبن مشروب أساسي في البيوت، لما له من فوائد عديدة على صحة الجسم، لكن كثيراً ما يفسد اللبن أو يصبح غير صالح للشرب، ويشكل أزمة كبيرة تواجه كثير من ربات البيوت، لذا نستعرض طريقة للاستفادة منه، وهي إعداد الكريب باللبن القاطع، وفقاً لقناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل عجينة الكريب باللبن القاطع

المكونات:

- لبن قاطع.

- بيكنج بودر.

- فانيليا.

- بيضة.

- دقيق.

طريقة التحضير :

- خلط اللبن القاطع مع البيكنج بودر والدقيق والبيضة والفانيليا.

- نقلب الخليط حتى نحصل على قوام سائل متوسط.

- نسكب الخليط على مراحل على طاسة مدهونة بالزيت، ثم توضع على النار.

- نقلب عجينة الكريب على الوجه الآخر، حتى تستوي جميع الجوانب.

- يقدم الكريب بعد نضج تسويته على النار.

طريقة عمل الجبنة القديمة باللبن القاطع

المقادير:

- لبن قاطع.

- كمون ناعم.

- شطة ناعمة.

- كركم.

- فلفل حار مفروم.

- ملح.

- بابريكا.

طريقة التحضير :

- ضرب اللبن القاطع مع الكمون والكركم والملح والشطة في الكبة.

- نضيف إلى الخليط الفلفل الحار المفروم.

- نقلب كل المكونات في وعاء صغير، ثم يقدم.

طريقة عمل الزبدة من اللبن القاطع

المقادير:

- 3 كيلوات لبن قاطع.

- سمنة

طريقة التحضير:

- نغلي اللبن القاطع، ثم نتركه يغلي لمدة 7 دقائق بعد أن نرى الفقاعات، ثم نطفئ النار عليه.

- نتركه جانبا لتهدأ حرارته.

- يوضع وعاء اللبن في مكان دافئ على قطعة قماش سميكة.

- نأخذ ملعقتين لبن رائب، ثم نضيف عليها عدة ملاعق من اللبن لتعديل حرارتها.

- نحرك الخليط جيداً، ثم نسكبه على اللبن ونحركه برفق.

- نغطي الوعاء بشاش ونتركه لمدة 4 ساعات بدون تحريك.

- بعد انتهاء الوقت المحدد نكشف عنه الشاش، ثم نتركه لمدة ساعة أخرى.

- نكشف غطاء الوعاء دون تحريكه، ثم توضع في البراد بهدوء بعد ساعة أخرى ونتركها لليوم التالي.

- يمكن وضعه في حلة ماء كبيرة ذات يد ونغلقها جيداً لمدة حوالي نصف ساعة.

- نقوم بتصفية الحليب على مصفاة ناعمة.

- نعيد خفقه مرة ثانية مع الثلج والماء، حتى نأخذ كمية زبدة مناسبة منه.

- توضع الزبدة في الثلج والماء، ثم نقوم بعجنهم وتصفيتهم، ثم نقوم بغسلها 3 مرات بالثلج والماء مع العجن والتجميع، ثم نقوم بتصفيتها، وتشكيلها على شكل كور، ثم توضع في كسار على نار هادئة.

- نرفع الوجه الابيض السائل من بقايا اللبن، حتى يصبح اللون ذهبي.

- نطفئ النار ونتركها تهدأ قليلا ثم نصفيها على مصفاية ناعمة إلى وعاء آخر.