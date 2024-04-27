طريقة عمل كريب فاهيتا فراخ زي المحلات.. خطوات بسيطة ومذاق شهي

الكريب واحد من أكثر الأطعمة المُفضلة بالنسبة لكثيرين يُقبلون على شرائه وتناوله في الأوقات المختلفة، ويعتبر فاهيتا فراخ من أكثر أنواع الكريب شهرة، ولأن البعض لا يميل إلى شراء مثل هذه الأطعمة من الخارج، وإنما يُفضل تحضيرها في المنزل، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل كريب فاهيتا فراخ، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة».

مكونات كريب فاهيتا فراخ

ويمكن عمل كريب فاهيتا فراخ في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات عجينة الكريب

1 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

2 بيضة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

مكونات حشوة الكريب

500 جرام صدور دجاج مقطعة إلى شرائح.

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.

2 فلفل أخضر مقطع إلى شرائح.

1 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة بهارات فاهيتا.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

صلصة الجواكامولي (اختياري).

قشطة حامضة (اختياري).

طريقة تحضير الكريب

خفق البيض مع الحليب والملح في وعاء كبير حتى تمتزج جيدًا. إضافة الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط ناعمًا وخاليًا من التكتلات. إضافة الزبدة المذابة وخلطها جيدًا. ترك الخليط يرتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل. تسخين مقلاة على نار متوسطة. سكب كمية قليلة من خليط الكريب في المقلاة، وتوزيعها بحركة دائرية لتشكيل طبقة رقيقة. طهي الكريب لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يصبح ذهبيًا من الأسفل. قلبه على الجانب الآخر وطهيه لمدة دقيقة أخرى. تكرار العملية مع باقي كمية الخليط.

طريقة تحضير الحشوة