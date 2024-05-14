7 نصائح للتعامل مع أصعب موجة حارة في الربيع.. «باق ساعات»

الملابس الخفيفة وسيلة لا غنى عنها لمواجهة الأجواء الحارة، التي باتت تطاردنا طيلة الأيام الماضية، ليبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو كيف نتعامل مع الموجة الحارة في فصل الربيع؟ والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الخميس المقبل، إذ يشهد أصعب موجة حارة في فصل الربيع.

ونستعرض في السطور التالية، نصائح للتعامل مع الموجة الحارة، وفقا لما أوضحته اليونيسيف على موقعها الرسمي في وقت سابق، وهي:

احذر الخروج في وقت ذروة الموجة الحارة.

يمكنك ارتداء ملابس خفيفة مريحة واسعة في حال الخروج في تلك الأوقات.

الحرص على ارتداء قبعة للوقاية من أشعة الشمس طيلة النهار.

شرب كميات كبيرة من الماء لتجنب الشعور بالعطش.

العمل على التواجد في أماكن الظل بعيدًا عن تلك الأجواء الحارة.

يمكنك شراء حقيبة طوارئ ووضعها في المنزل إلى جانب ميزان حرارة وعبوات أملاح صغيرة للحفاظ على رطوبة الجسم.

إسدال الستائر وإغلاق النوافذ خلال الأوقات الأشد حرارة أثناء اليوم.

استخدام الأغطية المصنوعة من القطن حل فعال ومثالي للحفاظ على انتعاش الجسم.

ومن جانبه، وجّه محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن»، مجموعة من الاعتبارات التي وجب الانتباه لها للتعامل مع تلك الموجة الحارة ومن بينها: