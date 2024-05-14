«الأرصاد» تحذّر سكان 11 محافظة من طقس 3 أيام مقبلة.. العظمى تتجاوز 43 درجة في الظل

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سكان 11 محافظة جنوب شمال ووسط وجنوب الصعيد، من طقس الجمعة والسبت والأحد المقبلين، حيث تشهد البلاد بداية موجة شديدة الحرارة جديدة تستمر 3 أيام.

موجة صحراوية شديدة الحرارة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى على محافظات شمال ووسط الصعيد بين 38 إلى 40 درجة في الظل، في حين تتراوح بين 40 لـ43 على محافظات جنوب الصعيد في الظل، ويزيد الإحساس بحرارة الطقس الشديدة عند التعرض المباشر للشمس في الفترة من 12 ظهرًا حتى 5 عصرًا، بسبب موجة صحراوية ورياح شديدة الحرارة من جنوب وغرب البلاد، تصبح أكثر تأثيرا على محافظات الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 17-5-2024

- شمال ووسط الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة السبت 18-5-2024

- شمال ووسط الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة الأحد 19-5-2024

- شمال ووسط الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 43 درجة والصغرى 26 درجة.