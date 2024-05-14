«الأرصاد» تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا: بداية الموجة الحارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدٍ الأربعاء، من المتوقع أن يشهد بداية ارتفاع جديد في درجة الحرارة، نتيجة هبوب موجة حارة إلى شديدة الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، مع وجود عدد من الظواهر والتقلبات الجوية المؤثرة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت «الأرصاد» أن طقس الغد سيكون حارًا خلال النهار على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، أما خلال الليل وفي الصباح الباكر، فيكون مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

4 ظواهر جوية

وتوقعت الهيئة أن تتعرض البلاد غدا الأربعاء لعدد من الظواهر الجوية المؤثرة على بعض المناطق، كالتالي:

- بداية موجة حارة على مختلف أنحاء البلاد.

- شبورة مائية خلال الصباح الباكر على بعض المناطق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- حدوث اضطرابات بحرية على خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، وتكون سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وحركة الأمواج ترتفع بين 2.5 إلى 4.5 متر.

- تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، غدًا الأربعاء، التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 22.