عادات خاطئة في الموجة الحارة.. احذرها لتجنب مخاطرها

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده البلاد خلال الفترة الحالية تصل فيها العظمى لـ40 درجة مئوية نتيجة تأثرها بمنخفض صحراوي مع أتربة ورمال مثيرة، ولذلك هناك بعض العادات الخاطئة للأشخاص في الموجة الحارة قد تسبب في إصابتهم بضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

عادات خاطئة في الطقس الحار

من ضمن العادات الخاطئة التي يرتكبها الأشخاص في درجات الحرارة المرتفعة والموجة الحارة، عدم شرب كميات وفيرة من الماء، والخروج في الأجواء الحارة خاصة المسنين والأطفال الصغار وذوي الأمراض المزمنة المهملة لذلك يجب عليهم الابتعاد عن هذه العادات الخاطئة من أجل تجنبهم من الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري وفقا لما ذكره الدكتور «مجدي بدران» عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وتابع «بدران» أنخ من ضمن العادات الخاطئة التي يرتكبها الأشخاص في الموجة الحارة هى إعادة استخدام عبوات المياه والخروج خلال ساعات النهار بدون شمسية أو طاقية أو غطاء للرأس أو قبعة واسعة الحواف أو نظارات شمسية ولذلك توخى الحذر الابتعاد عن هذه العادات الخاطئة.

ونصح استشاري المناعة المواطنين أن يتم غلق النوافذ والستائر وخاصة تلك التي تواجه الشمس لتجنب مخاطر الموجة الحارة وأيضا يجب الاستحمام يوميًا والابتعاد عن تناول مشروبات الكافيين كالقهوة والكولا، لأنها تسبب جفاف الجلد وتجنب تناول وجبات دسمة.

موعد تحسن الطقس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن موعد تحسن الطقس، مشيرة إلى أنه ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من يوم الخميس، حيث يتغير مسار الكتل الهوائية ، ويكون هناك فرص في تساقط الأمطار الرعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.