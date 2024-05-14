منع مستخدمي واتساب من التقاط «سكرين شوت» إجباريا.. أهلا بالخصوصية

الصورة الشخصية للمستخدمين على الواتساب هي أهم ما يميزه بين جهات الاتصال والمجموعات المشتركة، وبسبب إمكانية الاحتفاظ بها من قِبل المتطفلين قد يلجأ البعض أحيانًا إلى الاستغناء عنها تمامًا، ما يجعل بعض المستخدمين مجهولي الهوية بالنسبة للطرف الآخر، إلا أنّ القائمين على التطبيق أعلنوا عن ميزة ثورية قد تعمل على حل هذه المشكلة للمستخدمين.

«واتساب» تمنع خاصية «سكرين شوت»

وبحسب تقرير نشره موقع «wabetainfo» التقني، فقد أعلن تطبيق واتساب عن ميزة جديدة تمنع لقطات الشاشة «سكرين شوت» لصور الملف الشخصي، وهي الميزة التي جرى تصميمها لزيادة خصوصية المستخدم وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاركة والتوزيع غير المصرح به للصور الشخصية، وهي الميزة التي أصبحت متاحة حاليًا لمستخدمي واتساب بيتا على نظام أندرويد، ومن المقرر أن يُجرى طرحها في التحديث المستقبلي لمستخدمين النظامين أندرويد وIOS.

هذه الميزة عند تطبيقها، تُظهر رسالة لإعلام المستخدمين بأنه تم حظر التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي لحماية خصوصية الجميع على واتساب، وستوفر هذه الميزة طبقة إضافية من حماية الخصوصية من خلال منع المستخدمين من التقاط صور الملف الشخصي ومشاركتها دون موافقة المالك.

الميزة تقلل من خطر إساءة استخدام الصور الشخصية

ويقول المهندس محمد الحارثي خبير شبكات التواصل الاجتماعي إنّ الميزة الجديدة التي من المقرر طرحها قريبًا لجميع المستخدمين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية، من خلال إيقاف القدرة على التقاط «سكرين شوت» لصور الملف الشخصي، وبذلك يستطيع واتساب تقليل مخاطر إساءة استخدام هذه الصور أو توزيعها دون الحصول على إذن صاحبها.

وأضاف «الحارثي» أنّ الميزة ما زالت قيد التطوير، ولكن بمجرد طرحها قد يكون هناك بعض التحايل عليها، إذ قد يستمر بعض الأشخاص في استخدام أجهزة أو كاميرات أخرى لالتقاط الصورة من خارج الهاتف، ولكن من خلال حظر ميزة لقطة الشاشة داخل التطبيق، سيتم بالتأكيد تقليل المشاركة غير المصرح بها لصور الملف الشخصي.